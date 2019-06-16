Видаль: всем следует опасаться сборную Чили на Кубке Америки
Полузащитник «Барселоны» и сборной Чили Артуро Видаль поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Кубке Америки.
«Нашу команду следует опасаться от начала и до конца турнира. Мы надеемся показать что-то удивительное, но при этом собираемся планомерно идти от игры к игре. Всё начинается с нового: новый процесс, новые игроки, новые тренеры. Нам потребовалось много времени, чтобы поговорить и прояснить ситуацию», — приводит слова Видаля Goal.com.
Во вторник, 18 июня, сборной Чили предстоит первый матч на Кубке Америки с национальной командой Японии. На групповом этапе чилийцы также встретятся со сборными Эквадора и Уругвая. Напомним, сборная Чили является действующим чемпионом турнира.
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