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Видаль: всем следует опасаться сборную Чили на Кубке Америки

Видаль: всем следует опасаться сборную Чили на Кубке Америки
Футбол / Южная Америка 0

Полузащитник «Барселоны» и сборной Чили Артуро Видаль поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Кубке Америки.

«Нашу команду следует опасаться от начала и до конца турнира. Мы надеемся показать что-то удивительное, но при этом собираемся планомерно идти от игры к игре. Всё начинается с нового: новый процесс, новые игроки, новые тренеры. Нам потребовалось много времени, чтобы поговорить и прояснить ситуацию», — приводит слова Видаля Goal.com.

Во вторник, 18 июня, сборной Чили предстоит первый матч на Кубке Америки с национальной командой Японии. На групповом этапе чилийцы также встретятся со сборными Эквадора и Уругвая. Напомним, сборная Чили является действующим чемпионом турнира.

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