В Бразилии голкипер после углового вернулся к своим воротам на мотоцикле
В одном футбольном матче в Бразилии вратарь принял участие в розыгрыше углового своей команды. Во время подготовки к стандарту к бровке подъехал мотоциклист. По завершении игрового эпизода голкипер сел на заднее сиденье байка, после чего его быстро доставили к противоположным воротам.
Ролик можно посмотреть на «Чемпионате».
Неизвестно, какой уровень футбольной лиги представляют игроки, запечатлённые на видео.
В Бразилии сейчас проходит Кубок Америки — 2019. Хозяева турнира в матче 1-го тура группового этапа со счётом 3:0 разгромили национальную команду Боливии. Во 2-м туре сборная Бразилии встретится с Венесуэлой. Игра состоится 19 июня в Салвадоре на стадионе «Арена Фонте-Нова». Начало — в 03:30 мск.
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