В Бразилии голкипер после углового вернулся к своим воротам на мотоцикле

В одном футбольном матче в Бразилии вратарь принял участие в розыгрыше углового своей команды. Во время подготовки к стандарту к бровке подъехал мотоциклист. По завершении игрового эпизода голкипер сел на заднее сиденье байка, после чего его быстро доставили к противоположным воротам.

Ролик можно посмотреть на «Чемпионате».

Неизвестно, какой уровень футбольной лиги представляют игроки, запечатлённые на видео.

В Бразилии сейчас проходит Кубок Америки — 2019. Хозяева турнира в матче 1-го тура группового этапа со счётом 3:0 разгромили национальную команду Боливии. Во 2-м туре сборная Бразилии встретится с Венесуэлой. Игра состоится 19 июня в Салвадоре на стадионе «Арена Фонте-Нова». Начало — в 03:30 мск.