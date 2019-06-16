«Зенит», «Бордо» и «Фенербахче» претендуют на Баделя

«Зенит» вступил в борьбу за полузащитника римского «Лацио» Милана Баделя. На 30-летнего игрока сборной Хорватии также претендуют французский «Бордо» и турецкий «Фенербахче», сообщает Corriere dello Sport.

«Зенит» интересовался Баделем летом 2018 года и прошлой зимой. В минувшее трансферное окно СМИ сообщили, что клуб из Санкт-Петербурга отказался от идеи приобретения футболиста из-за его возраста.

Милан выступает за «Лацио» с лета 2018 года. Ранее он защищал цвета «Фиорентины», «Гамбурга», а также загребских «Динамо» и «Локомотива». Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2018/19 Бадель принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, 14 из которых начал в стартовом составе. Игрок записал в актив 1 гол.