«Зенит», «Бордо» и «Фенербахче» претендуют на Баделя
«Зенит» вступил в борьбу за полузащитника римского «Лацио» Милана Баделя. На 30-летнего игрока сборной Хорватии также претендуют французский «Бордо» и турецкий «Фенербахче», сообщает Corriere dello Sport.
«Зенит» интересовался Баделем летом 2018 года и прошлой зимой. В минувшее трансферное окно СМИ сообщили, что клуб из Санкт-Петербурга отказался от идеи приобретения футболиста из-за его возраста.
Милан выступает за «Лацио» с лета 2018 года. Ранее он защищал цвета «Фиорентины», «Гамбурга», а также загребских «Динамо» и «Локомотива». Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
В сезоне-2018/19 Бадель принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, 14 из которых начал в стартовом составе. Игрок записал в актив 1 гол.
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