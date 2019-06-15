Медведев: Анюков будет работать тренером в «Зените», Жирков останется в команде

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о дальнейшем сотрудничестве с защитниками команды Александром Анюковым и Юрием Жирковым, а также нападающим Лукой Джорджевичем, который провёл последние два года в аренде в тульском «Арсенале».

«Жирков остается в составе, а Анюков — в системе клуба на тренерской должности. Луке Джорджевичу предоставят шанс, а дальше всё остальное зависит от него», — приводит слова Медведева ТАСС.

Анюков выступал за «Зенит» с 2005 года. В сезоне-2018/19 36-летний игрок помог клубу из Санкт-Петербурга в 16 матчах Российской Премьер-Лиги.

Жирков защищает цвета сине-бело-голубых с 2016 года. В минувшей кампании 35-летний футболист отдал 4 результативные передачи в 12 встречах чемпионата России.