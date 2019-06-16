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В следующем сезоне в АПЛ будут играть мячом с розовыми вставками

В следующем сезоне в АПЛ будут играть мячом с розовыми вставками
Футбол / Англия 0

Представлен официальный мяч, которым будут играть в матчах английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20. Фотография опубликована на странице Sky Sports Premier League в «Твиттере».

Мяч выполнен в белом цвете с розовыми и чёрными вставками, выделенными светло-серыми полосами. Логотип Nike — полностью розовый, а эмблема АПЛ размещена на розовой вставке.

Фото можно посмотреть на странице Sky Sports Premier League в «Твиттере».

Новый сезон АПЛ начнётся 9 августа матчем «Ливерпуль» — «Норвич Сити» на «Энфилде». Остальные встречи 1-го тура состоятся 10 и 11 августа.

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити». В минувшей кампании подопечные Хосепа Гвардиолы всего на одно очко опередили финишировавший вторым «Ливерпуль».

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