Погба: сейчас подходящее время для нового вызова
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба отметил, что хотел бы получить новый вызов в карьере на данном этапе.
«Сейчас вокруг много разговоров. Я был в течение трёх лет в Манчестере и преуспел. Были хорошие моменты и не очень, как у всех. Минувший сезон стал лучшим для меня из-за всего, что произошло. Думаю, сейчас подходящее время для нового вызова где-то ещё. Размышляю над этим», — приводит слова Погба The Guardian.
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. В минувшем сезоне 26-летний французский футболист принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 13 мячей и отдал 9 результативных передач. Ранее сообщалось, что Погба может перейти в мадридский «Реал».
Пирес посоветовал Погба остаться в «Манчестер Юнайтед»
- 16 июня 2019
-
14:05
-
13:57
-
13:21
-
13:16
-
12:52
-
12:43
-
12:24
-
12:24
-
11:59
-
11:55
-
11:36
-
11:33
-
11:11
-
11:09
-
10:42
-
10:33
-
10:17
-
10:06
-
10:03
-
09:44
-
09:43
-
09:24
-
09:20
-
09:14
-
08:40
-
07:20
-
06:13
-
05:46
-
05:30
-
04:02
-
03:45
-
03:36
-
03:09
-
02:01
-
01:51
Партнерский контент