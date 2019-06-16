Погба: сейчас подходящее время для нового вызова

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба отметил, что хотел бы получить новый вызов в карьере на данном этапе.



«Сейчас вокруг много разговоров. Я был в течение трёх лет в Манчестере и преуспел. Были хорошие моменты и не очень, как у всех. Минувший сезон стал лучшим для меня из-за всего, что произошло. Думаю, сейчас подходящее время для нового вызова где-то ещё. Размышляю над этим», — приводит слова Погба The Guardian.



Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. В минувшем сезоне 26-летний французский футболист принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 13 мячей и отдал 9 результативных передач. Ранее сообщалось, что Погба может перейти в мадридский «Реал».

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