Рахимов: для такой страны 18 команд в Премьер-Лиге должно быть

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал календарь на сезон-2019/20 и поделился мнением об увеличении количества участвующих команд в Премьер-Лиге.

«Я думаю, что в какой-то степени погрешности прошлых лет учтены, но всё равно в силу климатических условий страны играть до 8-10 декабря достаточно накладно. Всё равно будут матчи, где будет достаточно холодно, но я надеюсь, такого, что было с нашей игрой в Красноярске, наверное, больше не повторится.

Что касается расширения РПЛ до 18 команд. Есть ли такое количество команд и способны ли мы держаться определённого уровня — для этого, естественно, нужны хорошее финансирование клубов, соответствующая инфраструктура, хорошая организация. Здесь очень много моментов и нюансов. Мы видим, в той же ФНЛ есть клубы, которые хотят повышения, но некоторые из тех, кто выходит в РПЛ, не обладают инфраструктурой, которая должна соответствовать уровню Премьер-Лиги. Есть много работы, но мне кажется для такой страны 18 команд в Премьер-Лиге должно быть", — цитирует Рахимова официальный сайт «Ахмата».