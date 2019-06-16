Рахимов: для такой страны 18 команд в Премьер-Лиге должно быть

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал календарь на сезон-2019/20 и поделился мнением об увеличении количества участвующих команд в Премьер-Лиге.
«Я думаю, что в какой-то степени погрешности прошлых лет учтены, но всё равно в силу климатических условий страны играть до 8-10 декабря достаточно накладно. Всё равно будут матчи, где будет достаточно холодно, но я надеюсь, такого, что было с нашей игрой в Красноярске, наверное, больше не повторится.
Что касается расширения РПЛ до 18 команд. Есть ли такое количество команд и способны ли мы держаться определённого уровня — для этого, естественно, нужны хорошее финансирование клубов, соответствующая инфраструктура, хорошая организация. Здесь очень много моментов и нюансов. Мы видим, в той же ФНЛ есть клубы, которые хотят повышения, но некоторые из тех, кто выходит в РПЛ, не обладают инфраструктурой, которая должна соответствовать уровню Премьер-Лиги. Есть много работы, но мне кажется для такой страны 18 команд в Премьер-Лиге должно быть", — цитирует Рахимова официальный сайт «Ахмата».
- 16 июня 2019
-
23:16
-
23:03
-
22:57
-
22:49
-
22:40
-
22:30
-
22:20
-
21:56
-
21:53
-
21:44
-
21:40
-
21:30
-
21:18
-
20:59
-
20:55
-
20:44
-
20:34
-
20:23
-
20:20
-
19:59
-
19:58
-
19:42
-
19:35
-
19:33
-
19:23
-
19:05
-
18:56
-
18:55
-
18:47
-
18:38
-
18:16
-
18:16
-
17:55
-
17:47
-
17:36