Л. Суарес: очень приятно стартовать с победы

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес в социальной сети поделился эмоциями после победы над командой Эквадора (4:0) в первом туре Кубка Америки. Игра прошла на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» в Белу-Оризонти и завершилась победой уругвайцев с разгромным счётом 4:0.

По голу в свой актив записали Николас Лодейро, Эдинсон Кавани и Суарес, а защитник Эквадора Артуро Мина отметился автоголом.



«Очень приятно стартовать с победы и как единая команда», — написал Суарес в «твиттере».

Уругвай после победы захватил лидерство в группе C с тремя очками. В следующем туре национальная команда Уругвая проведёт матч со сборной Японии 21 июня, а команда Эквадора на следующий день сыграет со сборной Чили.

