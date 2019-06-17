Л. Суарес: очень приятно стартовать с победы
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес в социальной сети поделился эмоциями после победы над командой Эквадора (4:0) в первом туре Кубка Америки. Игра прошла на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» в Белу-Оризонти и завершилась победой уругвайцев с разгромным счётом 4:0.
По голу в свой актив записали Николас Лодейро, Эдинсон Кавани и Суарес, а защитник Эквадора Артуро Мина отметился автоголом.
«Очень приятно стартовать с победы и как единая команда», — написал Суарес в «твиттере».
Уругвай после победы захватил лидерство в группе C с тремя очками. В следующем туре национальная команда Уругвая проведёт матч со сборной Японии 21 июня, а команда Эквадора на следующий день сыграет со сборной Чили.
Сборная Уругвая стартовала на Кубке Америки с разгромной победы над Эквадором
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