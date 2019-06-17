Сборная Уругвая стартовала на Кубке Америки с разгромной победы над Эквадором

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Уругвая встречалась с национальной командой Эквадора. Игра прошла на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» в Белу-Оризонти и завершилась победой уругвайцев с разгромным счётом 4:0.

По голу в свой актив записали Николас Лодейро, Эдинсон Кавани и Луис Суарес, а защитник Эквадора Артуро Мина отметился автоголом.

На 23-й минуте главный арбитр встречи Андерсон Даронко показал красную карточку полузащитнику сборной Эквадора Хосе Кинтеросу, который был вынужден покинуть поле и оставить свою команду в меньшинстве.

Уругвай победил эквадорцев 4:0 и захватил лидерство в группе C с тремя очками. В следующем туре национальная команда Уругвая проведёт матч со сборной Японии 21 июня, а команда Эквадора на следующий день сыграет со сборной Чили.