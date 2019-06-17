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Сборная Уругвая стартовала на Кубке Америки с разгромной победы над Эквадором

Сборная Уругвая стартовала на Кубке Америки с разгромной победы над Эквадором
Футбол / Южная Америка 0

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Уругвая встречалась с национальной командой Эквадора. Игра прошла на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» в Белу-Оризонти и завершилась победой уругвайцев с разгромным счётом 4:0.

По голу в свой актив записали Николас Лодейро, Эдинсон Кавани и Луис Суарес, а защитник Эквадора Артуро Мина отметился автоголом.

На 23-й минуте главный арбитр встречи Андерсон Даронко показал красную карточку полузащитнику сборной Эквадора Хосе Кинтеросу, который был вынужден покинуть поле и оставить свою команду в меньшинстве.

Уругвай победил эквадорцев 4:0 и захватил лидерство в группе C с тремя очками. В следующем туре национальная команда Уругвая проведёт матч со сборной Японии 21 июня, а команда Эквадора на следующий день сыграет со сборной Чили.

Кубок Америки
17 июня 2019, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
4 : 0
Эквадор
1:0 – Лодейро – 6, 2:0 – Кавани – 33, 3:0 – Суарес – 44, 4:0 – Мина – 78 (автогол)
Удаления: нет – Кинтерос, 23
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