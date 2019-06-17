Робертсон: я был хорош, но всегда могу быть ещё лучше
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон высказал мнение, что пока не достиг своего пика и может и дальше прогрессировать. 25-летний футболист в прошлом сезоне помог своей команде выиграть Лигу чемпионов, а также завоевать серебряные медали в английской Премьер-лиге.
«Думаю, что я был хорош, но всегда могу быть ещё лучше. С таким настроем я всегда и работаю. Никогда не хвалю себя, потому что считаю, что всегда можно играть лучше. Даже когда я сыграл неплохой матч, всё равно вещи, в которых я мог быть так или иначе лучше. Это был хороший сезон, но я ещё могу серьёзно прибавить, и я надеюсь показать это в следующих сезонах», — цитирует Робертсона официальный сайт английского клуба.
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