«Крылья Советов» проведут на сборе четыре контрольных матча

Сегодня, 17 июня, футболисты и тренерско-административный штаб «Крыльев Советов» собрались в Москве, где в течение двух дней игроки «Крыльев» будут проходить медосмотр в одном из медицинских центров. 19 июня команда соберётся в Самаре под руководством Миодрага Божовича и вечером проведёт первую тренировку на своей клубной базе. Кроме форварда Сергея Корниленко, который проходит восстановление после полученной травмы, в списках тренерского штаба «Крыльев» значится 21 игрок. В числе тех, кто начнёт подготовку к новому сезону, игроки из молодёжного состава форвард Егор Голенков и полузащитник Данила Смирнов, вернувшиеся в расположение самарской команды полузащитник Срджан Мияйлович и нападающий Александр Соболев, а также несколько потенциальных новичков.



До 23 июня включительно «Крылья» будут тренироваться в Самаре, после чего отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию, где также готовятся к сезону другие команды РПЛ. В рамках подготовительного сбора, который продлится до 7 июля, «Крылья Советов» проведут четыре контрольных матча.



Также завершился отпуск у молодёжной команды «Крыльев Советов». Сегодня игроки проходят медосмотр, а завтра подопечные Владимира Кухлевского приступят к тренировкам. Сбор резервистов «Крыльев» пройдёт в Самаре. На 23 июня запланирован контрольный матч с основной командой, сообщает пресс-служба клуба.