«Краснодар» сыграет товарищеский матч с «Чайкой»
Первый «домашний» сбор межсезонья «Краснодар» завершит спаррингом с «Чайкой» из села Песчанокопского Ростовской области. Эта команда в минувшем сезоне выиграла турнир в зоне «Юг» второго дивизиона и завоевала право дебютировать в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
«Встреча пройдёт в четверг, 20 июня, на стадионе академии нашего клуба; стартовый свисток прозвучит в 18:00. Вход на трибуны свободный. Приглашаем болельщиков на матч!» — говорится на официальном сайте краснодарской команды.
«Краснодар» по итогам прошлого сезона занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне «горожане» выступят в Лиге чемпионов, начав путь с квалификационного раунда.
- 17 июня 2019
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