Черевченко: за время сбора в Туле «Арсенал» могут пополнить несколько новичков

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о комплектовании тульской команды на предстоящий сезон.
«Тульский сбор пройдут не все ребята, часть игроков вызывалась в свои национальные сборные, и они присоединятся к нам уже в Австрии. За время подготовки в Туле команду могут пополнить несколько новичков. Довольны, что в первые дни сборов удалось закончить сделку по Евгению Луценко. Это квалифицированный футболист, настырный, техничный и обладающий солидным опытом выступлений в РПЛ. Евгений доказал свою состоятельность в минувшем сезоне по матчам за столичное «Динамо», — цитирует Черевченко пресс-служба клуба.
19 июня в штаб-квартире УЕФА пройдёт жеребьёвка квалификационного раунда Лиги Европы. «Арсенал» будут представлять генеральный директор Дмитрий Балашов и спортивный директор Андрей Рудаков.
- 17 июня 2019
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