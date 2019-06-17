Бартомеу: «Барселона» не ведёт переговоров с Гризманном
Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу опроверг информацию, что его клуб работает над трансфером форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
«Мы всегда говорили, что мы с ним не контактировали. Никаких переговоров нет. В ближайшие дни и недели будем следить за событиями, которые будут происходить на рынке», — приводит слова Бартомеу Sport.es со ссылкой на RAC1.
В завершившемся сезоне Гризманн сыграл 48 матчей на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизится с € 200 млн до € 120 млн. До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад».
Генеральный директор «Атлетико» подтвердил переход Гризманна в «Барселону»
- 17 июня 2019
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