Генеральный директор «Атлетико» подтвердил переход Гризманна в «Барселону»

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин подтвердил информацию, что форвард «матрасников» Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
«Мне предельно ясно, где Гризманн собирается продолжить карьеру. Об этом известно ещё с марта: в „Барселоне“», — приводит слова Хиль Марина Sport.es.
В завершившемся сезоне Гризманн сыграл 48 матчей на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизится с € 200 млн до € 120 млн. До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад». Главным претендентом на Гризманна называется «Барселона», которая была близка к трансферу футболиста ещё минувшим летом.
- 12 июня 2019
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