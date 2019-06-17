Безуглов: Головин сказал, что в «Монако» он спит больше всех

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, как в команде следят за сном футболистов.

«Понятно, что в спорте одной из стратегий восстановления является сон. Спать нужно не менее восьми часов, должен быть и дневной сон. Для того чтобы поднять рейтинги эфира, Малышева может говорить и провокационными заголовками.

Надо признать, что проблема недосыпания порождает проблемы здоровья – неврастения, повышенный травматизм. Может начаться нарушения ритма сердца. Разбалансировка организма.

В сборной мы контролируем сон просто, ребята профессионалы. У них у всех стоят датчики у кровати, и мы наблюдаем за этим. У нас все процедуры заканчиваются до 10 вечера, и все понимают, что нужно спать больше. Мы общались с ребятами по поводу сна, придерживались стратегии моделирования сна. Головин приехал из Монако и сказал, что они тоже уделяют сну много времени, там он спит больше всех», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым в эфире передачи «Едим Спорт».