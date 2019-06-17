Владелец «Дерби»: если Лэмпард нужен «Челси», пусть делают нам предложение

Владелец «Дерби Каунти» Мелвин Моррис сообщил, что он не хочет расставаться с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом, которым интересуется «Челси».

«Мы очень ясно дали понять всем и, главное, самому Фрэнку, что хотим сохранить его в клубе на длительный срок. Если он нужен «Челси», то пусть нам делают соответствующее предложение.

Тем временем мы будем прилагать все усилия для продолжения реализации наших планов на предстоящий сезон. Мы будем тесно сотрудничать с Фрэнком в этом отношении, чтобы он знал, как сильно он нужен всем, кто связан с клубом», — приводятся слова Морриса в «твиттере» Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Лэмпард на посту главного тренера «Челси» может сменить Маурицио Сарри, который возглавил «Ювентус».