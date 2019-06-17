Тотти получил предложение о работе в «Сампдории»

Франческо Тотти, покинувший должность директора «Ромы», получил предложение войти в структуру «Сампдории», утверждает Forza Roma.

По данным источника, президент генуэзского клуба Массимо Ферреро провёл переговоры с Тотти ещё месяц назад.

Напомним, что 42-летний Тотти покинул «Рому» после того, как провёл в клубе 30 лет. Причиной ухода экс-футболиста стал конфликт с руководством клуба. По словам Тотти, ему не давали возможности принимать решения в клубе.

Тотти дебютировал за юношескую команду «Ромы» в 1989 году. Через три года он провёл свой первый матч за основной состав. В «Роме» форвард провёл всю карьеру профессионального футболиста (1992-2017). В составе «волков» он становился чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. По окончании карьеры Тотти сразу же получил должность в структуре клуба.