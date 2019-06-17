Болт: «Манчестер Юнайтед» должен строить команду вокруг Погба

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт отметил, что «Манчестер Юнайтед» должен строить команду вокруг полузащитника Поля Погба.



«Погба — мой друг, и я его большой фанат. Думаю, „Манчестер Юнайтед“ должен строить команду вокруг него. Знаю, как он способен играть. Если его будут окружать правильные футболисты, как в „Ювентусе“, он будет невероятен. В сборной Франции он просто восхитителен», — приводит слова Болта Goal.com.



Напомним, Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», но не смог достичь договорённости по условиям контракта и покинул команду. Ямаец отказался от двухлетнего контракта с мальтийским клубом «Валетта». В январе Болт объявил, что не станет продолжать футбольную карьеру.