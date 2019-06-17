«Аталанта» продлит аренду экс-полузащитника «Спартака» Пашалича

«Аталанта» договорилась о продлении аренды хорватского полузащитника «Челси» Марио Пашалича на следующий сезон, утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

«Аталанта» имела право выкупить трансфер хавбека за € 15 млн, но предпочла продлить аренду.

В минувшем сезоне 24-летний Пашалич принял участие в 33 матчах итальянского национального чемпионата (17 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Контракт хавбека с «Челси» действует до лета 2021 года.

В минувшем сезоне «Аталанта» заняла третье место в Серии А и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.

Напомним, в сезоне-2017/18 Пашалич на правах аренды выступал за «Спартак».