«Аталанта» продлит аренду экс-полузащитника «Спартака» Пашалича
«Аталанта» договорилась о продлении аренды хорватского полузащитника «Челси» Марио Пашалича на следующий сезон, утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
«Аталанта» имела право выкупить трансфер хавбека за € 15 млн, но предпочла продлить аренду.
В минувшем сезоне 24-летний Пашалич принял участие в 33 матчах итальянского национального чемпионата (17 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Контракт хавбека с «Челси» действует до лета 2021 года.
В минувшем сезоне «Аталанта» заняла третье место в Серии А и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.
Напомним, в сезоне-2017/18 Пашалич на правах аренды выступал за «Спартак».
«Аталанта» готова заплатить за Малиновского € 15 млн
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