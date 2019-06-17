Тебас: если Неймар будет хорошо себя вести, буду рад видеть его в Ла Лиге

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможное возвращение нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара в Испанию.



«Если Неймар будет хорошо себя вести, я буду рад приветствовать его в Ла Лиге», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.



Ранее сообщалось, что агент 27-летнего бразильского форварда Пини Захави работает над переходом Неймара в один из двух испанских грандов — «Реал» или «Барселону».



Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

Агент начал работу над возвращением Неймара в Испанию