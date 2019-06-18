УЕФА понизил категорию у Безбородова

Судейский комитет УЕФА опубликовал обновлённые списки категорий арбитров. В элитной группе из представителей России по-прежнему остаётся лишь Сергей Карасёв. В группе арбитров первой категории у России два представителя — это Алексей Еськов и Сергей Иванов, который был повышен в ранге.



Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории. Также во второй категории из россиян находятся ещё три рефери — Сергей Лапочкин, Кирилл Левников и Виталий Мешков.

Карасёв был в числе судей, обслуживавших чемпионат мира среди молодёжных команд в 2017 году. Судил матчи Вануату и Мексики, а также Уругвая и ЮАР. Также был включён в список арбитров на матчи чемпионата мира 2018 года. Работал на встрече сборных Австралии и Перу.