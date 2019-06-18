«Боруссия» продлила контракт с главным тренером
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр подписал новое соглашение со своей командой. Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, новое соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до июня 2021 года.
«Я с нетерпением жду продолжения конструктивного и успешного сотрудничества с командой», — заявил Фавр после подписания контракта.
Напомним, что швейцарец возглавил дортмундский клуб перед началом прошлого сезона. Под его руководством «Боруссия» заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, уступив лишь «Баварии».
Ранее Фавр также работал с «Серветтом», «Цюрихом», «Гертой», «Боруссией» (Мёнхенгладбах), «Ниццей» и другими командами.
- 18 июня 2019
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