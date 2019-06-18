Селезнёв покинет «Малагу», клуб недоволен самоотдачей украинца
Украинский форвард Евгений Селезнёв и его аргентинский коллега по амплуа Густаво Бланко-Лещук в ближайшее время покинут «Малагу». Как сообщает Sport.ua, испанский клуб не будет активировать опцию покупки у «Шахтёра» 27-летнего Бланко-Лещука за € 2,5 млн.
Что касается Селезнёва, то в «Малаге» недовольны самоотдачей от 33-летнего украинца и не планируют продлевать с ним трудовое соглашение, срок действия которого истекает в конце июня. Изначально контракт Селезнёва подписывался на полгода с опцией пролонгации на два года, которая зависела от выступлений футболиста.
Селезнёв пришёл в стан «анчоусов» во время зимнего трансферного окна и провёл лишь 12 матчей, в которых результативными действиями не отличился.
- 18 июня 2019
-
16:08
-
16:06
-
16:02
-
15:44
-
15:40
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:56
-
14:47
-
14:36
-
14:19
-
14:16
-
14:00
-
13:40
-
13:21
-
13:14
-
13:02
-
12:47
-
12:39
-
12:33
-
12:28
-
12:25
-
12:09
-
12:04
-
11:52
-
11:41
-
11:27
-
11:20
-
11:10
-
11:04
-
10:51
-
10:38
-
10:33
-
10:24
Партнерский контент