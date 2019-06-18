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Селезнёв покинет «Малагу», клуб недоволен самоотдачей украинца

Селезнёв покинет «Малагу», клуб недоволен самоотдачей украинца
Футбол / Испания 0

Украинский форвард Евгений Селезнёв и его аргентинский коллега по амплуа Густаво Бланко-Лещук в ближайшее время покинут «Малагу». Как сообщает Sport.ua, испанский клуб не будет активировать опцию покупки у «Шахтёра» 27-летнего Бланко-Лещука за € 2,5 млн.

Что касается Селезнёва, то в «Малаге» недовольны самоотдачей от 33-летнего украинца и не планируют продлевать с ним трудовое соглашение, срок действия которого истекает в конце июня. Изначально контракт Селезнёва подписывался на полгода с опцией пролонгации на два года, которая зависела от выступлений футболиста.

Селезнёв пришёл в стан «анчоусов» во время зимнего трансферного окна и провёл лишь 12 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

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