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Состоялась жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 18 июня, в Ньоне состоялась жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте УЕФА. Пары распределились следующим образом. Матчи пройдут 9, 10 и 16, 17 июля.

Группа 1

«Нымме Калью» (Эстония) — «Шкендия» (Македония)
«Судува» (Литва) — «Црвена Звезда» (Сербия)
«Арарат-Армения» (Армения) — АИК (Швеция)
«Астана» (Казахстан) — ЧФР (Румыния)
«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия)

Группа 2

«Селтик» (Шотландия) — «Сараево» (Босния и Герцеговина)
«Шериф» (Молдавия) — «Сабуртало» (Грузия)
«Дюделанж» (Люксембург) — «Валлетта» (Мальта)
«Партизани» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан)
«Слован» Братислава (Словакия) — «Сутьеска» (Черногория)

Группа 3

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия)
«Валюр» (Исландия) — «Марибор» (Словения)
«Дандолк» (Ирландия) — «Рига» (Латвия)
«ТНС» (Уэльс) — Победитель предварительного раунда
ХИК (Финляндия) — «Торсхавн» (Фарерские острова)
БАТЭ (Белоруссия) — «Пяст» (Польша).

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