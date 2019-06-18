Сегодня, 18 июня, в Ньоне состоялась жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте УЕФА. Пары распределились следующим образом. Матчи пройдут 9, 10 и 16, 17 июля.



Группа 1



«Нымме Калью» (Эстония) — «Шкендия» (Македония)

«Судува» (Литва) — «Црвена Звезда» (Сербия)

«Арарат-Армения» (Армения) — АИК (Швеция)

«Астана» (Казахстан) — ЧФР (Румыния)

«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия)



Группа 2



«Селтик» (Шотландия) — «Сараево» (Босния и Герцеговина)

«Шериф» (Молдавия) — «Сабуртало» (Грузия)

«Дюделанж» (Люксембург) — «Валлетта» (Мальта)

«Партизани» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан)

«Слован» Братислава (Словакия) — «Сутьеска» (Черногория)



Группа 3



«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия)

«Валюр» (Исландия) — «Марибор» (Словения)

«Дандолк» (Ирландия) — «Рига» (Латвия)

«ТНС» (Уэльс) — Победитель предварительного раунда

ХИК (Финляндия) — «Торсхавн» (Фарерские острова)

БАТЭ (Белоруссия) — «Пяст» (Польша).