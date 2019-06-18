Бюттнер покинет «Витесс»

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер покинет клуб, утверждает Voetbalprimeur.
По данным источника, футболист не сумел договориться с голландским клубом о продлении контракта, который истекает в конце июня текущего года. Клуб предлагал игроку новое соглашение с существенным понижением зарплаты, но этот вариант его не устроил.
30-летний Бюттнер перешёл в «Витесс» в январе 2017 года из московского «Динамо» в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он принял участие в 32 матчах голландского национального чемпионата (29 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей (1 — с пенальти), а также отдал четыре результативные передачи.
«Витесс» финишировал на пятом месте в Эредивизии, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.
- 18 июня 2019
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