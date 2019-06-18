«Зенит» может заявить Анюкова в качестве играющего тренера
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб рассматривает возможность заявки защитника Александра Анюкова на следующий сезон в качестве играющего тренера.
«Возможно ли заявить Анюкова играющим тренером? Мы проверяем все юридические аспекты. Такой вопрос мы тоже рассматриваем. Относимся к Александру как к профессиональному футболисту. Учитываем его прежние заслуги», — приводит слова Медведева «Рейтинг букмекеров».
Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. В сезоне-2018/19 36-летний игрок помог клубу из Санкт-Петербурга в 16 матчах Российской Премьер-Лиги.
Ранее Анюков сообщил, что матч 30-го тура чемпионата России с «Енисеем» (4:1) стал для него прощальным. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает в июне.
«Зенит» отправился в Зальцбург на летний сбор
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