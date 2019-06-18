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«Зенит» отправился в Зальцбург на летний сбор

«Зенит» отправился в Зальцбург на летний сбор
Футбол / РПЛ 0

18 июня футболисты «Зенита» отправились в Зальцбург на летний тренировочный сбор, сообщает пресс-служба петербургского клуба. На сбора команда будет работать в следующем составе:

Вратари: Андрей Лунёв, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло.

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Эмануэль Маммана, Данила Прохин, Миха Мевля.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эрнани, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Роберт Мак.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич, Сердар Азмун, Артём Дзюба.

Мевля, Оздоев, Мак и Дзюба присоединятся к команде 21 июня. Кроме того, полузащитник Вильмар Барриос принимает участие в Кубке Америки. Команда будет тренироваться в австрийском городе Зальфедене до 29 июня и сыграет товарищеские матчи с «Ваккером» (21 июня), «Левски» (25 июня), «Гонведом» и «Црвеной Звездой» (обе игры пройдут 29 июня).

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