Харт — о новой татуировке: теперь я в доспехах

Вратарь «Бёрнли» Джо Харт продемонстрировал новую татуировку в стиле blackwork, когда полностью закрашивается определённая часть тела.

«Теперь я в доспехах, посмотрим, что будет дальше. Понимаю, что не всем нравится, но это определённо символизирует меня», — написал Харт в своём «инстаграме».

32-летний Харт является воспитанником «Шрусбери Таун». В минувшем сезоне он принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 41 гол, а также совершил 77 сейвов. Контракт голкипера с клубом действителен до лета 2020 года. Ранее Харт выступал за «Манчестер Сити», «Транмир Роверз», «Блэкпул», «Бирмингем», «Торино» и «Вест Хэм Юнайтед». За сборную Англии провёл 75 матчей, в которых пропустил 45 голов.