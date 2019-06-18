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Харт — о новой татуировке: теперь я в доспехах

Харт — о новой татуировке: теперь я в доспехах
Футбол / Англия 0

Вратарь «Бёрнли» Джо Харт продемонстрировал новую татуировку в стиле blackwork, когда полностью закрашивается определённая часть тела.

«Теперь я в доспехах, посмотрим, что будет дальше. Понимаю, что не всем нравится, но это определённо символизирует меня», — написал Харт в своём «инстаграме».

32-летний Харт является воспитанником «Шрусбери Таун». В минувшем сезоне он принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 41 гол, а также совершил 77 сейвов. Контракт голкипера с клубом действителен до лета 2020 года. Ранее Харт выступал за «Манчестер Сити», «Транмир Роверз», «Блэкпул», «Бирмингем», «Торино» и «Вест Хэм Юнайтед». За сборную Англии провёл 75 матчей, в которых пропустил 45 голов.

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