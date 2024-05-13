Дьяков: Слишкович пришёлся ко двору на короткий срок, не верю в него на длинной дистанции

Бывший центральный защитник второй команды «Спартака» Виталий Дьяков поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Владимире Слишковиче.

«Надо быть объективным. Слишкович в «Спартаке» не ставит позиционную атаку. Наладилась игра в обороне и командная дисциплина, но в позиционных атаках «Спартак» вообще не показывает никакого футбола. Есть только игра на контратаках. Можно взять матч с «Пари НН», где они не смогли вскрыть Нижний, который оборонялся. Хотя вчера «Пари НН» пропустил шесть мячей от «Сочи».

В Слишковиче есть свои плюсы и минусы. «Спартак» большинство своих матчей будет играть первым номером, а для этого нужно проводить много позиционных атак и взламывать защиту соперника. Но пока я не вижу, за счёт чего и кого «Спартак» будет взламывать оборону. С трудом верится, что «Спартак» на протяжении 30 туров будет 85% времени играть вторым номером за счёт контратак. Слишкович пришёлся ко двору на короткий срок, но не особо в него верю на длинной дистанции», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.