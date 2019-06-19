КДК не стал наказывать Ильина и дисквалифицировал Мирзова за агрессию

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил итоги расследования конфликта между бывшим полузащитником «Арсенала» Резиуаном Мирзовым и нападающим «Урала» Владимиром Ильиным после ответного полуфинального матча Кубка России (2:2).
«Мирзов на прошлом заседании КДК подтвердил, что Ильин его оскорбил, но Ильин полностью отрицал свою вину. У нас была видеозапись двух эпизодов. Первый – это момент с конфликтной ситуацией в конце матча между игроками. Была крупная съёмка лица Ильина, когда он что-то говорит Мирзову. Второй – это удар Мирзова после окончания матча.
Сегодня у нас состоялся разговор по «Скайпу», в нём не приняли участия представители «Арсенала», но присутствовали юристы от «Урала» и представители «Ростова» – Мирзов является теперь игроком именно их команды. «Ростов» поддерживал позицию «Арсенала» и настаивал на санкциях.
Что касается оскорбительного поведения Ильина, то на первом этапе у нас не было доказательств. Клубы предоставили свои организации – мы направили в них видео эпизода с целью дать заключение, какие слова могли быть произнесены. Получили оба ответа: распознать слово «чурка» на видео невозможно. У КДК нет доказательств, что Владимир Ильин использовал оскорбительные слова в адрес Резиуана Мирзова.
КДК принял решение отказать в наказании Ильина. За агрессивное поведение дисквалифицировать Мирзова на два матча Кубка России», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».
- 19 июня 2019
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