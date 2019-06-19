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«Спартак» объявил об уходе Комбарова

«Спартак» объявил об уходе Комбарова
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о расторжении соглашения с защитником Дмитрием Комбаровым.

32-летний футболист выступал за красно-белых с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов «Спартака» по этому показателю. В 2017 году Комбаров стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

«Мы благодарим Дмитрия за годы, проведённые в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Спартака».

В минувшем сезоне Комбаров принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол с пенальти и получил 1 жёлтую карточку. Московская команда по итогам кампании сумела занять лишь пятое место в турнирной таблице первенства.

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