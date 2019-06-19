«Ахмат» обыграл «Марибор» в товарищеском матче
Грозненский «Ахмат» в товарищеском матче обыграл словенский «Марибор» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Австрии, где «Ахмат» проводит предсезонный сбор.
Победу российскому клубу принесли голы Андреса Понсе, Олега Иванова и Бернарда Бериши.
«Ахмат» — «Марибор» — 3:2 (1:1)
«Ахмат» (первый тайм): Гудиев, Мусалов, Калошин, Бацуев, Адамов, Харин, Осмоловский, Хубулов, Садулаев, Понсе, Мбенг,
«Ахмат» (второй тайм): Городов, Анхель, Нижич, Калошин, Харин, Иванов, Швец, Кадыров, Бериша, Митришев
В минувшем сезоне «Ахмат» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка.
Следующий сезон грозненский клуб начнёт 14 июля матчем с «Краснодаром». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».
Понсе: надеюсь попасть в сборную Венесуэлы через успешную игру за «Ахмат»
- 19 июня 2019
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