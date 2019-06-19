«Ахмат» обыграл «Марибор» в товарищеском матче

Грозненский «Ахмат» в товарищеском матче обыграл словенский «Марибор» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Австрии, где «Ахмат» проводит предсезонный сбор.

Победу российскому клубу принесли голы Андреса Понсе, Олега Иванова и Бернарда Бериши.

«Ахмат» — «Марибор» — 3:2 (1:1)

«Ахмат» (первый тайм): Гудиев, Мусалов, Калошин, Бацуев, Адамов, Харин, Осмоловский, Хубулов, Садулаев, Понсе, Мбенг,



«Ахмат» (второй тайм): Городов, Анхель, Нижич, Калошин, Харин, Иванов, Швец, Кадыров, Бериша, Митришев

В минувшем сезоне «Ахмат» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка.

Следующий сезон грозненский клуб начнёт 14 июля матчем с «Краснодаром». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».