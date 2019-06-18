Понсе: надеюсь попасть в сборную Венесуэлы через успешную игру за «Ахмат»

Новичок «Ахмата» венесуэльский нападающий Андрес Понсе поделился первыми впечатлениями от грозненского клуба.

«Меня тут отлично приняли. Видно, что команда дружная, сплочённая. Мой друг Анхель помогает мне с адаптацией, никаких проблем нет.



В конце чемпионата мне стали поступать предложения. Ещё недели за две до завершения сезона мой агент сказал, что интерес проявляет «Ахмат». Я заинтересовался этим предложением. Это большой клуб, здесь я могу прогрессировать. Я в свою очередь должен работать и доказывать своей игрой правоту выбора. Буду делать для этого всё. Естественно, перед подписанием контракта я общался с Анхелем. Он сказал: переходи, здесь всё отлично. Так что никаких проблем с переходом не было, всё решилось очень быстро.



Я провёл год в „Анжи“. Дагестан и Чечня — соседние республики. Я тепло общался с чеченцами, с которыми вместе играл за „Анжи“, отличные ребята. Всё это поможет мне легко адаптироваться.



«Ахмат» — отличная команда, которая борется за высокие места. Своим выступлением в Российской Премьер-Лиге клуб заслужил уважение, с ним считаются. Слышал только хорошие отзывы о менеджменте, и подбор игроков хорошего класса.



В Италию я переехал, когда был ещё совсем молодым и малоопытным. Итальянская лига очень сильная, у меня был тогда тяжёлый период. Но в любом случае я набрался там опыта.



В настоящее время сборная Венесуэлы играет на Кубке Америки. Смотрел на днях матч с Перу. Надеюсь, наша сборная проявит себя в этом турнире. Любой футболист мечтает представлять свою страну. Такая цель есть и у меня. Надеюсь, через успешное выступление за «Ахмат» буду в будущем получать приглашение в сборную», — сказал Понсе в интервью пресс-службе клуба.