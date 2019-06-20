Федун: Родионов советовал не брать игроков, а главный тренер и агенты покупали

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход из клуба Сергея Родионова и Наиля Измайлова, занимавших руководящие посты.

«В первую очередь Родионов – это легенда «Спартака». Все, кто пишет про него гадости, что-то важное забывают. Людей с таким бэкграундом можно по пальцам пересчитать. Он очень многое сделал для развития «Спартака»: как его детского футбола и академии, так и селекции. Многие решения, которые он предлагал в противовес предложениям от руководителей команд, оказались правильными. Он говорил не покупать игроков, а главный тренер или агенты, которые стояли рядом с тренером, покупали. Без имён.

Надо понимать, что Родионов просто устал находиться под постоянным давлением, поэтому и ушёл. То же самое и Измайлов – да, были ошибки, на которые мы указывали, были недоработки, но в целом все они причастны к чемпионству в 2017 году", — сказал Федун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Гончаровым, Дмитрием Егоровым и Денисом Целых.