Аргентина сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки и может не выйти из группы

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в группе В сборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Парагвая со счётом 1:1. Встреча состоялась в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту».
Счёт был открыт парагвайцами на 37-й минуте. Автором гола стал полузащитник Ричард Санчес с передачи хавбека Мигеля Альмирона. Лидер Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти на 13-й минуте второго тайма. На 63-й минуте нападающий парагвайцев Дерлис Гонсалес не забил 11-метровый, назначенный в ворота аргентинцев.
Таким образом, сборная Аргентины набрала только одно очко после двух матчей и может не выйти из группы. У сборной Парагвая — 2 очка. В следующем туре Аргентина сыграет с Катаром, а Парагваю предстоит встреча с Колумбией. Оба матча состоятся 23 июня в 22:00 мск.
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