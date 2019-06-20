Мексика обыграла Канаду на Кубке КОНКАКАФ и вышла из группы

В матче 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики встречалась с национальной командой Канады. Игра прошла на стадионе «Спортс Ауторити эт Майл Хай — Инвеско Филд» в Денвере (США) и завершилась победой футболистов Мексики со счётом 3:1. Матч обслуживал судья Хенри Бехарано из Коста-Рики.
У победителей отличились полузащитник Роберто Альварадо и оформивший дубль Андрес Гуардадо, вышедший на замену уже 37-й минуте встречи вместо Эрика Гутьерреса. У Канады гол забил нападающий Лукас Даниэль Кавальини с передачи Джонатана Дэвида.
Мексика победила Канаду 3:1 и с шестью очками досрочно вышла из группы А. Ранее в этой же группе национальная команда Кубы уступила сборной Мартиники со счётом 0:3. В следующем туре Мексика сыграет со Мартиникой, а Канада проведёт матч с Кубой. Обе встречи пройдут 24 июня.
Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 проходит с 15 июня по 7 июля на территории Ямайки, Коста-Рики и США.
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