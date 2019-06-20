«Спартак» интересуется хавбеком «РБ Лейпциг» Брумой
«Спартак» проявляет интерес к португальскому полузащитнику «РБ Лейпциг» Арминду Бруме, утверждает Fussballtransfers со ссылкой на Kicker.
По данным источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов «Порту» и ПСВ.
Брума перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2017 года из «Галатасарая». Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне 24-летний португалец принял участие в 14 матчах немецкого национального чемпионата (6 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2022 года.
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