Федун: Аленичева брали профессионалы. Я им потом говорю: вы кого притащили?

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как в июне 2015 года на пост главного тренера команды был назначен Дмитрий Аленичев. Он покинул клуб уже следующим летом – сразу после поражения от кипрского АЕКа в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.



«Аленичев — суперигрок. Но помните, когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они мне притащили Аленичева. Я им потом говорю: вы кого притащили? А они мне: «Ну, ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали».



Я тогда склонялся к Бердыеву, но и Гончаренко был вариантом. Аленичева вообще не было в моём списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают, они всё сделают. Вот, профессионалы всё сделали, а потом профессионалы исчезли. Так и получилось — либо ты сам отвечаешь, либо нет», — сказал Федун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Гончаровым, Дмитрием Егоровым и Денисом Целых.

Федун: Каррера для меня – номер один, но при нём команда зашла в тупик Вторая часть интервью с владельцем «Спартака» — о том, как принимались непопулярные решения и почему Олег Кононов остался главным тренером.