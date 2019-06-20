Федун: Аленичева брали профессионалы. Я им потом говорю: вы кого притащили?

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как в июне 2015 года на пост главного тренера команды был назначен Дмитрий Аленичев. Он покинул клуб уже следующим летом – сразу после поражения от кипрского АЕКа в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
«Аленичев — суперигрок. Но помните, когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они мне притащили Аленичева. Я им потом говорю: вы кого притащили? А они мне: «Ну, ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали».
Я тогда склонялся к Бердыеву, но и Гончаренко был вариантом. Аленичева вообще не было в моём списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают, они всё сделают. Вот, профессионалы всё сделали, а потом профессионалы исчезли. Так и получилось — либо ты сам отвечаешь, либо нет», — сказал Федун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Гончаровым, Дмитрием Егоровым и Денисом Целых.
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