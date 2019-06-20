«Тоттенхэм» провёл переговоры с агентом Б. Фернандеша

«Тоттенхэм Хотспур» входит в список клубов, претендующих на полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша. Недавно представители лондонцев провели переговоры с агентом игрока, сообщает The Guardian.

В услугах Фернандеша заинтересованы также мадридский «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» встречались с агентом 24-летнего хавбека около двух месяцев назад. Манкунианцы попросили больше времени для завершения трансфера, поскольку сейчас они сконцентрированы на покупке защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаки.

Бруну является воспитанником «Боавишты». В минувшем сезоне игрок забил 20 голов в 33 матчах чемпионата Португалии. Контракт Фернандеша со «Спортингом» рассчитан до 30 июня 2023 года.