Источник: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Ван-Биссаки за £ 55 млн

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Daily Record.

По информации источника, клубы уже согласовали условия перехода 21-летнего игрока. Трансфер футболиста обойдётся «красным дьяволам» в £ 55 млн (почти € 62 млн). Он станет рекордным для игроков, выступающих на позиции крайних защитников, обойдя покупку «Манчестер Сити» Бенжамена Менди у «Монако» два года назад (€ 57,5 млн).

В завершившемся сезоне Ван-Биссака принял участие в 39 играх на клубном уровне. На счету защитника 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Кристал Пэлас» был рассчитан до лета 2022 года.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сделал несколько предложений по Ван-Биссаке, однако все они были отклонены лондонским клубом.