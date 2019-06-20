«Краснодар» объявил о трансфере де Вильены

«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Фейеноорда» Тонни де Вильены.

«Состав чёрно-зелёных укрепил Тонни де Вильена. Полузащитник сборной Нидерландов перешёл в «Краснодар» из «Фейеноорда». Де Вильена подписал с нашим клубом долгосрочное личное соглашение и присоединится к команде на сборе в Австрии», — сказано в заявлении «Краснодара» в «Твиттере».

Предположительно, сумма трансфера хавбека составила € 9 млн.

24-летний де Вильена является воспитанником «Фейеноорда». В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей (1 — с пенальти), отдал семь результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с роттердамским клубом действовал до лета 2020 года.