«Краснодар» согласовал трансфер Вильены

«Краснодар» согласовал трансфер полузащитника «Фейеноорда» Тонни де Вильены, сообщает Voetbal International.
По информации источника, о трансфере 24-летнего хавбека клубы договорились сегодня днём. «Краснодар» подпишет с футболистом контракт сроком на пять лет. Сумма трансфера составит порядка € 9 млн. На нидерландца также претендовали «Севилья», «Бетис» и несколько немецких клубов, однако «быки» действовали наиболее настойчиво — они выходили на контакт с полузащитником непосредственно во время его выступлений в финальной части Лиги наций.
24-летний де Вильена является воспитанником «Фейеноорда». В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей (1 — с пенальти), отдал семь результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с роттердамским клубом действует до лета 2020 года.
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