Смородская: хорошо, что Ерёменко не взяли в «Локо», это отыгранный футболист

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию, сложившуюся между главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым и руководством клуба.

«Сложно сказать, внутри клуба виднее, что происходит. Но вообще похоже на конфликт. Это нездоровая ситуация. Так в клубе быть не должно. Говорят, Сёмин обиделся из-за того, что в команду не взяли Ерёменко? Замечательно, что его не взяли. Он столько лет без футбола, ещё и пойман на наркотиках. Это отыгранный футболист. Сёмин — очень сложный человек. У нас были всякие моменты, и такие в том числе. Но это дела давно минувших дней», — приводит слова Смородской «Рейтинг букмекеров».

Ранее Сёмин отказался брать на сбор новичка команды Серкейру Мурило. Позже появилась информация, что на такой шаг наставник пошёл из-за того, что клуб отказался подписать полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко.