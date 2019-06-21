Стефан Жобар — новый главный тренер «Дижона»
Французский« Дижон» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший ассистент Руди Гарсии в «Марселе» Стефан Жобар.
Как сообщает официальный сайт клуба, с 48-летним специалистом подписано двухлетнее соглашение.
Жобар ранее выступал за «Дижон» в качестве игрока, а также тренировал резервную команду. До этого «Дижон» тренировал Антуан Комбуаре.
В завершившемся сезоне «Дижон» финишировал на 18-м месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 34 очка, и попал в зону стыковых игр. За право остаться в высшем французском дивизионе «Дижон» сыграл два матча с «Лансом», занявшим пятое место в Лиге 2. По итогам двухматчевого противостояния (1:1, 3:1) «Дижон» сохранил место в элитном дивизионе.
Фото доступно на странице «Дижона» в «Твиттере».
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