Стефан Жобар — новый главный тренер «Дижона»

Французский« Дижон» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший ассистент Руди Гарсии в «Марселе» Стефан Жобар.



Как сообщает официальный сайт клуба, с 48-летним специалистом подписано двухлетнее соглашение.



Жобар ранее выступал за «Дижон» в качестве игрока, а также тренировал резервную команду. До этого «Дижон» тренировал Антуан Комбуаре.

В завершившемся сезоне «Дижон» финишировал на 18-м месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 34 очка, и попал в зону стыковых игр. За право остаться в высшем французском дивизионе «Дижон» сыграл два матча с «Лансом», занявшим пятое место в Лиге 2. По итогам двухматчевого противостояния (1:1, 3:1) «Дижон» сохранил место в элитном дивизионе.

Фото доступно на странице «Дижона» в «Твиттере».