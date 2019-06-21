Коутиньо готов перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть клуб в летнее трансферное окно и продолжить карьеру во Франции.
Как сообщает Mundo Deportivo, одним из главных претендентов на бразильца является «Пари Сен-Жермен» и хавбек готов присоединиться к французской команде.
Как уже сообщалось, у Коутиньо также есть предложения из Англии – от «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В стан «красных дьяволов» Филиппе не хочет переходить из уважения к своему бывшему клубу «Ливерпуль» и из-за отсутствия манкунианцев в Лиге чемпионов. При этом он готов присоединиться к «Челси», но проблемой является трансферный запрет, наложенный на синих ФИФА.
В завершившемся сезоне Коутиньо сыграл 54 матча на клубном уровне. На счету 27-летнего футболиста 11 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
- 21 июня 2019
-
13:58
-
13:42
-
13:28
-
13:22
-
13:10
-
12:52
-
12:47
-
12:38
-
12:23
-
12:06
-
11:55
-
11:45
-
11:39
-
11:35
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
10:55
-
10:42
-
10:27
-
10:20
-
10:17
-
10:01
-
10:01
-
09:40
-
09:36
-
09:24
-
09:22
-
09:05
-
08:51
-
08:21
-
07:22
-
06:57
-
06:25
-
05:47