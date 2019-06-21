Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком сезона-2018/19

Болельщики «Уфы» признали нападающего Силвестра Игбуна лучшим игроком команды по итогам прошлого сезона. Как сообщает пресс-служба клуба, в голосовании болельщиков 28-летний футболист набрал 46,4% голосов. Вторым стал вратарь Александр Беленов, набравший 18,9% голосов, а третьим стал полузащитник Кэтэлин Карп (13,3%).



​В прошедшем сезоне Игбун сыграл в общей сложности 35 матчей в составе «Уфы», в которых забил 11 голов и сделал три результативные передачи. Команда из столицы Башкортостана заняла 14-е место в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, что «Уфа» в ответном стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-Лиге проиграла «Томи» со счётом 0:1, но по сумме двух матчей команда Вадима Евсеева сохранила место в РПЛ (победа в первой игре — 2:0).