Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком сезона-2018/19

Болельщики «Уфы» признали нападающего Силвестра Игбуна лучшим игроком команды по итогам прошлого сезона. Как сообщает пресс-служба клуба, в голосовании болельщиков 28-летний футболист набрал 46,4% голосов. Вторым стал вратарь Александр Беленов, набравший 18,9% голосов, а третьим стал полузащитник Кэтэлин Карп (13,3%).
В прошедшем сезоне Игбун сыграл в общей сложности 35 матчей в составе «Уфы», в которых забил 11 голов и сделал три результативные передачи. Команда из столицы Башкортостана заняла 14-е место в Российской Премьер-Лиге.
Напомним, что «Уфа» в ответном стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-Лиге проиграла «Томи» со счётом 0:1, но по сумме двух матчей команда Вадима Евсеева сохранила место в РПЛ (победа в первой игре — 2:0).
- 21 июня 2019
-
16:54
-
16:48
-
16:44
-
16:36
-
16:27
-
16:24
-
16:17
-
16:06
-
15:41
-
15:26
-
15:23«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн Эксклюзив
-
15:08
-
15:06
-
15:02
-
14:45
-
14:36
-
14:32
-
14:17
-
14:15
-
13:58
-
13:42
-
13:28
-
13:22
-
13:10
-
12:52
-
12:47
-
12:38
-
12:23
-
12:06
-
11:55
-
11:45
-
11:39
-
11:35
-
11:26
-
11:16