Понсе — о переходе в «Спартак»: счастлив стать частью команды с богатой историей
Аргентинский нападающий Эсекьель Понсе прокомментировал переход из «Ромы» в московский «Спартак».
«Я читал о «Спартаке», имел представление о клубе. Но когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлён масштабами. Впечатления наилучшие. Переход в такой большой клуб — важный шаг в моей карьере. Знаю, что «Спартак» — титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать её частью.
Почувствовал, что клуб по-настоящему заинтересован во мне. Это очень важно. Со своей стороны я готов делать всё возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за «Спартак». Хочется скорее стать одним целым с командой и побеждать вместе с ней!» — приводит слова Понсе пресс-служба красно-белых.
Видео доступно на канале «Спартака» в YouTube.
«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн
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15:23«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн Эксклюзив
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