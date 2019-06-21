Понсе — о переходе в «Спартак»: счастлив стать частью команды с богатой историей

Аргентинский нападающий Эсекьель Понсе прокомментировал переход из «Ромы» в московский «Спартак».

«Я читал о «Спартаке», имел представление о клубе. Но когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлён масштабами. Впечатления наилучшие. Переход в такой большой клуб — важный шаг в моей карьере. Знаю, что «Спартак» — титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать её частью.

Почувствовал, что клуб по-настоящему заинтересован во мне. Это очень важно. Со своей стороны я готов делать всё возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за «Спартак». Хочется скорее стать одним целым с командой и побеждать вместе с ней!» — приводит слова Понсе пресс-служба красно-белых.

Видео доступно на канале «Спартака» в YouTube.