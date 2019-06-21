«Спартак» отдал за Понсе € 9 млн

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» заплатил «Роме» за нападающего Эсекьеля Понсе € 9 млн. Римляне просили за форварда € 12 млн, но красно-белые сбили цену. Дополнительно 10% от этой суммы составит агентская комиссия.



22-летний футболист заключил с российским клубом долгосрочный контракт. В минувшем сезоне аргентинец выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Ранее римский клуб отдавал футболиста в аренду в «Гранаду», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лилль».



Понсе в составе АЕКа принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.



В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков. Благодаря этому красно-белые завоевали путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы.

«Спартак» объявил о переходе Понсе из «Ромы»