Братья Березуцкие останутся в тренерском штабе Слуцкого в «Витессе»
«Витесс» на официальном сайте объявил, что бывшие защитники московского ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие останутся в тренерском штабе клуба. Братья будут работать в качестве ассистентов наставника команды Леонида Слуцкого.
Березуцкие присоединились к тренерскому штабу «Витесса» в середине сезона-2018/19 в качестве стажёров.
«Витесс» завершил минувшую кампанию на пятом месте в турнирной таблице нидерландской Эредивизии. В 34 матчах команда Слуцкого одержала 14 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. В плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20 клуб из Арнема дошёл до финала, где уступил «Утрехту» Дика Адвоката (1:1, 0:2).
Слуцкий возглавляет «Витесс» с лета 2018 года.
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